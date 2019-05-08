انجلترا – استُخدم الفلفل الأسود في الطب الهندي القديم كعلاج مساعد للإمساك والأنيميا وأمراض القلب, وحديثاً أظهرت الأبحاث عدة فوائد له أهمها أنه يحارب التهابات القولون. إليك أهم فوائد الفلفل الأسود:

* يوفر الفلفل الأسود توليفة من المغذيات تتضمن: فيتامينات “أ” و”ك” و”سي” و”ب1″ و”ب2″ و”ب9″، ومعادن: الكالسيوم والنحاس والحديد والزنك والفوسفور والمنغنيز.

* يحمي الفلفل الأسود من الالتهابات وخاصة التي تصيب المفاصل، ويخفّف من آلامها.

* يحسن الفلفل الأسود من امتصاص الكركم، وهو بدوره من مضادات السرطان وخاصة التي تصيب القولون والبنكرياس.

* يحتوي الفلفل الأسود على مضادات للأكسدة تبطئ الشيخوخة، وتقلل مظاهر التجاعيد.

وكالات