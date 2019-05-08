مصر – استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، الفنان أحمد آدم الذي رد على سؤال طرحته عليه مقدمة البرنامج بشأن ما يطلق عليه بأنه “ديكتاتور ويفرض وجهة نظره حتى لو لم تكن صحيحة”.

وقال آدم: “بتتقال لكل الفنانين، أنا بتاع مسرح، واللي عملني هو المسرح، وأكبر حب هو المسرح، والمسرح يحتاج لديكتاتورية، جلال الشرقاوي لخصها ديموقراطية الحوار وديكتاتورية التنفيذ، نتحاور في البروفة والتنفيذ المخرج يقول وأنا عمري ما اشتغلت لصالح نفسي وبسمع كلام المخرج”.

وأضاف آدم، أنه رفض استكمال تصوير مسرحية “حزمني يا”، كاشفًا عن أنها كانت ستضم كل من فؤاد المهندس وسناء جميل، والنجمة يسرا، بدلًا من حسن حسني وماجدة زكي وفيفي عبده.

وتابع: “مفيش حاجة اسمها أفرض رأيي ولو متفاهمناش همشي زي ما حصل في مسرحية، كنت مصر على وجود يسرا ولما عرفت إن فيفي عبده مكانها، اعترضت عشان الالتزام وكانت مستحيل تسيب أفراح بالملايين وتيجي تعمل مسرحية، لكن اللي حصل إنها كانت أكتر واحدة ملتزمة، وزعلت إني فهمتها غلط”.

وعما إذا كان غاضبًا من نجاح محمد رمضان، قال آدم: “محبهوش ليه، هو مش في دماغه مين يشتمه أو ميشتمهوش، لازم نتكلم عنه طول الوقت، عاوز الجدل اللي بيحصل عليه يبقى موجود، ونجاحه مسألة يقولها الجمهور، وأعتقد إنه ناجح”.

وأشار: “محدش يعاتبه على فنه، اللي يتعاتب هو الجمهور، لأن حفلاته بتبقى حضور جماهيري كامل، لكن أنا مش بحب أغاني المهرجانات ومش بحب أطلع يبقى عندي 40 عربية وأعمل كل يوم أغنية”.

وعن فيلم “هو في إيه”، الذي جمعه بالنجم الكبير محمد فؤاد، قال آدم إنه وفؤاد توقعا فشله بسبب عدم اتفاقهما أثناء تصويره: “كان نفسي يسمع كلامي في الكوميديا زي ما كنت بسمع كلامه في الغناء، وبعد ما اختلفنا مع بعض، بعد كل مشهد كنت بقوله فشل فظيع وهو يقولي هنفشل مع بعضينا”.

وأضاف: “الكواليس اللي بيننا لو كانت اتصورت هتنجح أكتر من الفيلم”.

ونفى آدم أن يكون قلد الفنان الكبير محمد نجم في أي عمل فني له: “كنت بقلده في الحياة العادية قدامه وبقلد صوته وواضح إن الموضوع ده ضايقه، لكن في المسرح إزاي هقلده، أنا هشتغل في الخفاء؟!”.

وأضاف أنه عمل معه ولم يبد له هذه الملاحظة من قبل، كما لم يتحدث الجمهور عنها: “مش عاوز أغلط لأنه راجل كبير، بقاله أكتر من 20 سنة بيشتمني وشايل مني عشان مشيت من غير من مسرحية كان فيها من غير ما يعرف السبب، ورغم كده بتجنب إني أتكلم عنه، رغم إني ممكن أكره الناس في محمد نجم ومحرج أقول مشيت ليه”.

وأوضح: “كنت جاي من عند محمد صبحي، وكان في التزام فنية عسكرية، ولما روحت لمحمد نجم فجأة لقيت إني مش في مسرح واحد بيقولوا مونولج، وبيربي فيه ابنه وكنت بستغرب وعرفت بعد كده إنه حبني عشان بيغيظ محمد صبحي، وعمل مشكلة بيني وبين محمد صبحي كان عاوز يوقع في الفرقة”.

وسائل اعلام مصرية