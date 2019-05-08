ليبيا – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إلى التوصل لهدنة غير مشروطة في ليبيا مع تحديد خط وقف إطلاق النار تحت إشراف دولي ، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته عنها رويترز .

وقالت الرئاسة الفرنسية في البيان الذي نقلته رويترز وترجمته المرصد ان ايمانويل ماكرون دعا اليوم الاربعاء الى هدنة غير مشروطة في ليبيا مع تحديد خط وقف لاطلاق النار تحت اشراف دولي ( للإطلاع من موقع رويترز إضغط هنا ).

والتقى الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه برئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي يقوم بجولة في أوروبا للحصول على الدعم ضد هجوم المسلح لمنافسه المارشال خليفة حفتر في طرابلس وفقاً لرويترز .

وقالت الرئاسة : ” بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي ولوضع حد للهجوم العسكري الذي شن في طرابلس ، شجع رئيس الجمهورية على وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط” .

وشدد على ضرورة حماية السكان المدنيين ، وفي هذا السياق إقترح تحديد خط وقف إطلاق النار ، تحت إشراف دولي ، لتحديد الإطار الدقيق “.

واقترح ماكرون أيضًا “إجراء تقييم خلال الأيام القادمة لسلوك الجماعات المسلحة في ليبيا بما في ذلك تلك التي تخضع مباشرة لسلطة حكومة الوفاق الوطني بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة مؤكداً إستمرار تعاون بلاده مع حكومة الوفاق ورئيسها ” .

المصدر : رويترز / بالفرنسية

الترجمة : المرصد – خاص