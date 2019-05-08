ألمانيا – أعلنت شركة مرسيدس أنها بدأت بالإنتاج التجاري لسيارة “EQ” الكهربائية في مدينة بريمن الألمانية.

وستأتي هذه السيارة بمحركات كهربائية لا تصدر أي ضجيج تقريبا، ما دفع الخبراء إلى تسميتها بـ”السيارة الصامتة” التي ستوفر أكبر قدر من الراحة للركاب والاستمتاع بالقيادة، وتقلل من ظاهرة التلوث السمعي التي بات يعاني منه أغلب سكان المدن الكبرى والمكتظة بالسكان.

وستتميز بهيكل أنيق مصنوع من الحديد والألومينيوم، شبيه بهياكل سيارات “GLC” التي أنتجتها مرسيدس في العامين الأخيرين، بطول 474 سم، وعرض 188 سم، وارتفاع 162 سم، مزود بمحاور عجلات تبعد عن بعضها 287 سم، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 500 لتر.

وستزود بمحركين كهربائيين بعزم 480 حصانا، قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.1 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 180 كلم/ساعة، وبطاريات تكفيها لتقطع مسافة 470 كلم بالشحنة الواحدة.

وستأتي بأحدث الأنظمة التكنولوجية، كنظام “MBUX”، وبشاشتين تعملان باللمس بمقاس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى أنظمة لتنقية الهواء في قمرة القيادة، وأنظمة إلكترونية متطورة للتحكم بالسرعة والحركة على الطرقات.

وكالات