انجلترا – انتقد بعض مشجعي برشلونة الإسباني، قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقهم أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن مجموعة صغيرة من المشجعين توجهت إلى مطار مدينة ليفربول، وقامت بتوجيه اللوم لميسي بسبب الأداء والصورة المتواضعة التي ظهر عليها هو وزملائه على ملعب الأنفيلد، ما أدى إلى الإقصاء من الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وكشفت الصحيفة أن هذه المجموعة هاجمت ميسي لوحده، لأن النجم الأرجنتيني تأخر في الخروج من ملعب الأنفيلد وتخلف عن زملائه في الوصول إلى المطار لخضوعه لاختبار المنشطات.

كما ذكرت الصحيفة، أن مجموعات أخرى من المشجعين دافعت عن نجم فريقهم وقاموا بالتصفيق له عند رؤيته.

ونجح ليفربول أمس في تحقيق عودة تاريخية “ريمونتادا” أمام برشلونة، برباعية نظيفة، وتمكن من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة التي مني بها الفريق في الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية بيضاء.

المصدر: وكالات