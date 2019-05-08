العراق – كشف مصدر مسؤول، الاربعاء، عن خفايا زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو المفاجئة الى العراق، فيما اشارت الى ان العراق بدائرة الخطر.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان “الزيارة كانت مفاجئة للحكومة العراقية”، مبيناً أن “الهدف الرئيسي منها هو إبلاغ بغداد أن أي اعتداء يطال القوات الأميركية في العراق سيفهم على أنه من أذرع ايران، كما أبلغهم بإمكانية منح العراق استثناءً جديداً في ما يتعلق بالعقوبات على إيران”.

من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكيّة مايك بومبيو إلى بغداد يوم أمس، بمثابة إنذار للعراق لوقوفه مع إيران.

وقال الاعرجي إن “زيارة وزير الخارجية الأمريكيّة إلى بغداد هي بمثابة إنذار للعراق لوقوفه مع إيران وإلاّ ما معنى تصريحه ” بأننا نريد عراقاً مستقلاً “. واضاف أن الامريكيين “يعتقدون أن القرار الإيرانيّ هو المُسيطر في المشهد السياسيّ والحكوميّ العراقيّ، وهنا نقول إن مطلب بومبيو بأن يكون العراق مع القرارات الأمريكيّة ضد ايران، مُنافياً لإستقلال العراق الذي يدعو له بومبيو”.

وكالات