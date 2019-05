ليبيا – قال ” شارلي ياكسلي ” المتحدث بإسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفريقيا وحوض المتوسط أن غارة جوية وقعت الليلة الماضية على بعد أمتار قليلة من مركز احتجاز مهاجرين في طرابلس .

وقال ” ياكسلي ” في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر وترجمتها صحيفة المرصد بأن الموقع الذي جرى القصف بقربه يضم أكثر من 500 لاجئ ومهاجر معتبراً أن الوضع لا يمكن أن يستمر ويجب نقلهم على وجه السرعة إلى بر الأمان.

Unacceptable that detention centres in Tripoli are being used to store weapons & military equipment. This is making them a target for attack, putting the lives of those inside in grave danger. Violation of int’l humanitarian law and has to stop https://t.co/ttESYBI0SH

— Charlie Yaxley (@yaxle) May 8, 2019