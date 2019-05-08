ألمانيا – البروتين من أهم المغذيات التي تحتاجها الحامل وخاصة خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل.

وتحتاج المرأة خلال رحلة الحمل إلى ما بين 75 و100 غرام من البروتين يومياً، لذلك من الضروري للحوامل الصائمات مراجعة توفر هذه الكمية في وجبتي الإفطار والسحور والوجبة الخفيفة بينهما.

ولتحصل الحامل على ما لا يقل عن 70 غراماً من البروتين عليها تناول حصتين منه على الأقل في اليوم، والأفضل تناول 3 حصص.

يلعب البروتين دوراً هاماً في نمو الجنين، وخاصة خلايا الدماغ والعضلات والأعضاء.

المصادر. يوفر نصف صدر الدجاجة حوالي 27 غراماً من البروتين، ويوفر كوب الحليب 8 غرامات، بينما يوفر مقدار كوب من الفول أو البقول الأخرى كاللوبيا والفاصوليا حوالي 13 غراماً من البروتين.

وبالمثل، توفر البيضة الواحدة 13 غراماً من البروتين، كما توفر المكسرات كمية أقل، وكذلك تحتوي المعكرونة والذرة على حصص متوسطة من البروتين.

ويمكن إضافة المكسرات والفول السوداني والأجبان إلى السلطة لتعزيز الوجبة بمزيد من البروتين لتلبية احتياجات الحمل.

وكالات