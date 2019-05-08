كابل – جرح 9 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة استهدف مكتب منظمة إغاثة دولية، وسط العاصمة الأفغانية كابل في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.

وتصاعدت اليوم الأربعاء سحب الدخان في السماء، فيما أفادت وسائل إعلام أفغانية بسماع إطلاق نار أعقب التفجير.

وأفاد مسؤولون حكوميون بأن الهجوم استهدف مكتب منظمة “كونتربرت إنترناشيونال” غير الربحية في منطقة “شهر نو” في كابل.

وقال وحيد الله ميار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تسعة جرحى نقلوا إلى المستشفى، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن الانفجار أعقبه إطلاق نار متقطع في المنطقة.

من جهة أخرى، قال أحد شهود العيان، إن الانفجار وقع في منطقة راقية بالعاصمة، وكان قريبا من مكتب النائب العام، وقد تم تطويق المنطقة، بينما هرعت سيارات الإسعاف وعربات الشرطة إلى المكان.

ويأتي الانفجار بعد قرابة أسبوعين من استهداف مسلحين وزارة الاتصالات في وسط كابل، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

من الجدير ذكره أن السلطات الأفغانية شددت إجراءاتها الأمنية حول كابل، منذ أن أعلن مقاتلو طالبان عن بدء هجوم الربيع السنوي، مهددين باستهداف منشآت حكومية أفغانية وأجنبية.

المصدر: رويترز