الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر يوم الخميس قبيل مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يكبح الطلب على السندات الحكومية والين الياباني ومستوى مقاومة فنية رئيسي مكاسب المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1283.41 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1284.10 دولار.

كانت أسعار الذهب أغلقت قرب أدنى مستوى خلال الجلسة يوم الأربعاء بعد أن ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ 15 أبريل نيسان عند 1291.39 دولار.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني، وتراجعت الأسهم بينما ارتفعت في المقابل السندات الحكومية.

وتترقب الأسواق بقلق بدء محادثات تجارية تستمر يومين في واشنطن وتبدأ في وقت لاحق يوم الخميس لترى ما إذا كان بمقدور المفاوضين الصينيين إقناع البيت الأبيض بالتراجع عن زيادة رسوم جمركية محتملة على الواردات الصينية.

وتتهم واشطن بكين بالنكوص عن تعهدات قدمتها خلال المفاوضات التجارية وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية القائمة على السلع الصينية يوم الجمعة وفرض رسوم جديدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي حين استمد الذهب دعما بفضل العزوف عن المخاطرة في الأسواق، فإن الأسعار لم تتمكن من تسجيل صعود كبير مع وجود حاجز فني أساسي عند مستوى 1290 دولارا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.83 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 857.88 دولار.

ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1303.54 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1295 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

رويترز