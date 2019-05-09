موسكو – ينوي أمير موناكو، ألبير الثاني، زيارة موسكو لارتياد معرض يقيمه مواطن موناكو، أوليفيه جود، في الفترة ما بين 16 مايو و28 يوليو المقبل.

وقال ناطق باسم مؤسسة الثقافة “يكاترينا” التي تولت تنظيم المعرض إن مشروع الصور الفوتوغرافية الذي حمله إلى موسكو، أوليفيه جود، يسلط الضوء على عالم أعماق البحار. ويعتبر حلقة في سلسلة التبادلات الثقافية بين المؤسسة الروسية ومؤسسات الفنون بموناكو.

وأضاف أن أمير موناكو سيرتاد المعرض في 16 مايو الجاري، أي يوم افتتاحه.

أما المصور، أوليفيه جود، فسيحضر إلى موسكو ليقدم مشروعه الخاص تحت عنوان “امرأة والغوص في البحر” والذي أبدعه بالتعاون مع صديقته، سيلفيا لوران.

يذكر أن المصور، أوليفيه جود، لا يعالج صوره الفوتوغرافية باستخدام البرامج الكمبيوترية بل يستخدم أجهزة الإضاءة وضوء الشمس فقط. وهو يسعى إلى استعراض حركة مستمرة وأجواء مذهلة لعالم أعماق البحار.

المصدر: تاس