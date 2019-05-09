انجلترا – عثر خبراء الآثار في قصر “وندزور” البريطاني على لوحة فنية نادرة، تظهر وجه الفنان العالمي الشهير، ليوناردو دافينشي.

ويرجح الخبراء أن هذه اللوحة التي كانت محفوظة بين المخطوطات التابعة لـ “المجموعة الملكية” في قصر “وندزور”، رسمت قبل فترة من وفاة دافينشي، من قبل أحد تلاميذه ويدعى فرانشيسكو ميلزي.

وأوضح مارتن كلايتون، رئيس قسم المطبوعات والرسم المشرف على “المجموعة الملكية” في “وندزور”، أن هذه اللوحة الثمينة اشتراها آنذاك الملك تشارلز الثاني، الذي حكم إنجلترا في القرن السابع عشر، وحفظت بين المخطوطات التابعة للقصر حتى يومنا هذا.

وأشار إلى وجود لوحة شبيهة موجودة في مدينة تورينو الإيطالية، لكن الخبراء يشككون في أن تعود لنفس الفنان الذي رسم اللوحة التي عثر عليها في قصر “وندزور”.

المصدر: وكالات