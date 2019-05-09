الولايات المتحدة – أعلن البنك الدولي، امس أنه سيقدم منحة إلى دكا بقيمة 165 مليون دولار؛ لتحسين الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين الروهنغيا المسلمين في بنغلاديش.

وقال البنك، في بيان، إنه اتفق مع السلطات في بنغلاديش على استخدام ذلك المبلغ في إنشاء 63 ملجأ متعدد الأغراض، لحماية اللاجئين في حالة حدوث كوارث.

وأضاف أنه سيتم أيضا تمهيد أكثر من 200 كيلومتر من الطرق، وتوفير المياه والخدمات الصحية لنحو 200 ألف لاجئ من ميانمار.

كما ستتم إقامة 1500 عمود إنارة في الشوارع تعمل بالطاقة الشمسية، وتحسين خدمات الاستجابة للطوارئ.

وحسب تقارير دولية، يعيش اللاجئون الروهنغيا في مخيمات مكتظة لا تتوافر في أغلبها الخدمات الأساسية، وهي عرضة للكوارث الطبيعية.

ويشن جيش ميانمار ومليشيات بوذية، منذ 25 أغسطس/آب 2017، حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهنغيا في إقليم أراكان غربي ميانمار.

وأسفرت تلك الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”

الأناضول