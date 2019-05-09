الجزائر – أفادت وزيرة الصناعة والمناجم الجزائرية، جميلة تمازيرت، بأن إضرابات عمال المؤسسات الوطنية أثرت على الإنتاج الوطني.

وكشفت جميلة تمازيرت، خلال لقاء تقييمي ضم المديرين العامين للمجمعات الصناعية العمومية، أن قيمة الخسارة التي سجلت من إضرابات العمال، قدرت بأكثر من مليار دولار.

ودعت وزيرة الصناعة والمناجم الجزائرية مسؤولي المجمعات الصناعية الحاضرين، إلى الاتصال مع الشركاء الاجتماعيين بهدف وضع حد لإضرابات عمال المؤسسات الوطنية، من أجل مطالب مهنية اجتماعية.

وخلال اللقاء التقييمي، شددت تمازيرت على ضرورة استهداف الصادرات وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات.

وأضافت أن عجز ميزان المدفوعات يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف تشجيع التصدير الذي يخص قطاع التعدين والإسمنت والصناعات الغذائية.

المصدر: صحيفة “النهار” الجزائرية