الصين – بحث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين، في اتصال هاتفي، امس.

وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا بشأن الاتصال بين الزعيمين، والذي ركز على تصريحات الرئيس الصيني ، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت الوزارة أن الرئيس الصيني أبلغ الملك سلمان خلال الاتصال الهاتفي أن بلاده تولي أهمية كبرى لتطوير شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة.

وأضاف البيان نقلا عن الرئيس الصيني أن بكين تقدر جهود السعودية النشطة لتعزيز العلاقات الصينية العربية، وتطوير العلاقات بين الصين والبلدان الإسلامية.

وتابع قائلا إن الصين تثمن موقف السعودية الموضوعي والمنصف فيما يتعلق بمصالح الصين ومخاوفها الرئيسة، وتساند بشدة جهود السعودية لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها الوطني، كما تدعم الرياض في سعيها للتحول الاقتصادي وتحقيق تنمية أكبر.

جدير بالذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زار السعودية وإيران في رحلة واحدة في عام 2016، ثم زار الملك سلمان الصين في 2017، كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شي في بكين، في فبراير الماضي.

المصدر: رويترز