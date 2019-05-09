ليبيا – قال المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة للجيش العميد خالد المحجوب إنه لم يتحدد إلى الآن مصير الطيار المرتزق الذي أسقطت طائرته ، مضيفا :”سنقوم بتحديد ما سنقوم به معه على ضوء التحقيقات الجارية“.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء أن الطيار المرتزق لا يتمتع بنفس حقوق الأسير وسيتم معاملته على هذا الأساس ، موضحاً أنه ارتكب جرائم قتل بحق الأبرياء من النساء والأطفال.

وتابع المحجوب :” أن تنظيم الإخوان الإرهابي وميليشياته المتسترة بحكومة الوفاق هي من تدفع لهؤلاء المرتزقة من أموال الليبيين وأن قيادات الإخوان متواجدون في تركيا وقطر وهم على حلف ونسق واحد”.

وأشار المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي وميلشياته سيحاولون جلب المزيد من هؤلاء المرتزقة بعدما أدركوا أن نهايتهم قد اقتربت ، فيحاولون البقاء والسيطرة في ليبيا بأي ثمن، على حد قوله.

وأضاف : “هناك عدد من المرتزقة وهم من جنسيات سورية وتونسية وبعض الأفارقة”، مبيناً أن حجم تأثير هؤلاء ليس كبيرا خصوصا وأنهم يقاتلون من أجل المال لا من أجل الإيمان بقضية وهو أحد أهم عوامل النصر.

وبشأن آخر التطورات في طرابلس، توقع المحجوب قرب انهيار العصابات في أي لحظة بعد التطورات العسكرية الأخيرة التي حدثت في المعارك خلال اليومين الماضيين”، موضحاً أن الجيش الوطني أحرز تقدما كبيرا في العديد من جبهات القتال بالعاصمة طرابلس.

وبسؤاله عن تحركات فائز السراج الدولية الأخيرة لكسب تأييد بعض الدول ومحاولة وقف المعارك الدائرة، أجاب قائلا: “يعمل في الوقت الضائع ولم يعد يجد ذلك نفعًا فقد ثبت أن هذه الحكومة يسيطر عليها تنظيم الإخوان والميلشيات هي المتحكمة في السراج وقراراته وحكومته”

وأضاف أن “الاستعانة بمرتزقة تعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن”، مؤكدا تنفيذ الطيار المرتزق لعدة طلعات أدت لقتل مدنيين.

العميد المحجوب ختم حديثه بالقول : “الطيار المرتزق يمثل نفسه ولا يمثل بلاده بالجنسية التي يحمله، ورغم عدوانه وقصف الأبرياء،إلا أننا كمؤسسة شرعية قمنا بمعاملته حسب القيم الإسلامية وكذلك علاجه وجاري التحقيق معه وفق القانون الدولي الإنساني وتشريعات القوات المسلحة الليبية”.