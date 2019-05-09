ليبيا – أجاز مفتي المؤتمر العام المدرج على قائمة الارهاب لدول الخليج ومصر الصادق الغرياني، لقوات الوفاق التي تشارك بما وصفه “القتال الدائر” في طرابلس بالإفطار خلال شهر رمضان إن احتاج الأمر لذلك.

الغرياني ادعى خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن قوات الوفاق “تدافع عن العاصمة” بقتال مشروع دفاعاً عن النفس والحرمات والمال والنفوس حسب تعبيره.

وقال :” القتال الدائر الآن في طرابلس من الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق هؤلاء يردون اللصوص القتلة ومن هم ذو تاريخ غير خافي عن أحد السرقة والنهب والقتل والتمثيل بالجثث وارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها فهم يقاتلون من يريد حكم ليبيا بالقوة ومنقلب على الشرعية منذ 2014 وفعل ما فعل ببنغازي ودرنة والجنوب والآن اتجه لطرابلس ليظلم ويقتل ويستبد ويجلس على جثث الناس”.

وتابع قائلاً :” هذا قتال على كل قادر واجب ومن مات يعتبر شهيداً أما الظلمة الذين يرتكبون الجرائم وينتهكون الحرمات وغزو طرابلس هؤلاء قتالهم غير مشروع فلا يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة وينتهكوا حرمة شهر رمضان لأن الظالم لا تعاونه الرخص”.