ليبيا – قال آمر اللواء 12 التابع للجيش الوطني محمد بن نايل إن القوات المسلحة تصدت لمحاولة تقدم واستعادة السيطرة على مطار طرابلس من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في جنوب طرابلس.

بن نايل أوضح في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء أن المجموعات المسلحة التابعة للسراج حاولت التقدم باتجاه مطار طرابلس الذي لا يزال تحت سيطرة الجيش ، مضيفاً :” قواتنا كانت لهم بالمرصاد وصدت هجومهم”.

وتابع آمر اللواء 12 التابع للجيش:”تمكنا من تدمير عرباتهم المسلحة وقتل عدد منهم بينما هرب بقية جنودهم وتركوا جثث زملائهم وآلياتهم خلفهم”.