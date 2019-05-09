وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولارفي الساعة 0914 بتوقيت غرينتش، في أضعف مستوى لها منذ24 سبتمبر، حيث انخفضت نحو 1 بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.

وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إنه طلب رسميا إلغاء تفويض أردوغان، لأن المخالفات ذاتها التي يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 يونيو، سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.