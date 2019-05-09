ليبيا – نشر موقع ” سبيشالي ليبيا ” الإيطالي المتخصص في الشأن الليبي تقريراً حول الطيار المرتزق قائد طائرة الميراج التابعة للكلية الجوية مصراتة التي جرى إسقاطها أمس الثلاثاء ونفى رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء من باريس صلة حكومته بها أو بالمرتزق معتبراً الخبر برمته مجرد فبركة .

وفي هذا التقرير الذي ترجمته المرصد ، تطرق الموقع بداية للإعترافات الأولية من الطيار المرتزق عن تفاصيل مهمة عمله في ليبيا فور وصوله للإعتقال لغرفة عمليات الجيش وقد ظهر خائفًا بشكل واضح بعد إسقاط طائرته وقوله بأنه كان في مهمة لتدمير الطرق والجسور .

وكان المرتزق قد قال في هذا المقطع بأنه جاء إلى ليبيا بناءً على عقد مع شخص قال أن إسمه ” الهادي ” لكنه لا يتذكر لقبه ، وفي هذا الصدد أكد الموقع الإيطالي أن الطائرة التي سقطت قد أقلعت بالفعل من الكلية الجوية مصراتة التابعة لقيادة رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني ، فايز السراج.

بعد إجراء بحث دقيق ، يؤكد الموقع حصوله على وثائق متصلة بمجلس الأمن حددت قبل عامين شخص يدعى العقيد المهندس الهادي علي مخلوف ، كمسؤول على طائرات ميراج ومسؤول للشؤون الفنية في الكلية الجوية مصراتة .

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وتُظهر هذه الوثائق التي تعود إلى تاريخ ديمسبر 2016 ، عقدًا موقَّعًا من قبل الهادي مخلوف كممثل للكلية الجوية مع مجموعة مهندسين من دولة الإكوادور عبر عقد من شركة تدعى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” للخدمات اللوجستية” والتي اعترفت بدورها بتقديمها بعض الخدمات لحكومة الوفاق الوطني كما أن الوثائق تظهر بأنها مختومة بختم ( الجيش الليبي – الكلية الجوية مصراتة – رئاسة الأركان ).

يضيف الموقع الإيطالي مؤكداً بأن تحقيقات أممية جرت بللخصوص أظهرت مدفوعات تصل إلى 20 ألف دولار شهريًا للطيارين المرتزقة مؤكداً بأن أحدهم من الجنسية البرتغالية كان يقيم في ألمانيا وعمل مع كلية مصراتة ولقي حتفه في 2 يونيو 2016 بعد تحطم طائرته إثر تنفيذه غارة جوية على داعش في سرت كما تتضمن إعترافاً من طيار مرتزق أمريكي يدعى فريدريك شرودر أقر بعمله في مصراتة سنة 2015 في أوج مواجهات فجر ليبيا.

ويظهر شرودر في ألبوم الصور هذا خلال عمله في تلك الفترة مع مجموعة من المرتزقة من الإكوادور والبرتغال على مجموعة طائرات وخاصة الميراج في قاعدة مصراتة الجوية :

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وختم التقرير بالإشارة للصفحات المزورة التي قال بأنها توالي جماعة الإخوان المسلمين وتسعى لنشر المعلومات المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشيراً لقيام هذه الصفحات بترويج معلومات كاذبة يوم أمس زعمت بأن الطائرة التي جرى إسقاطها تابعة لعملية صوفيا الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية قبل أن تنفي الأخيرة أي علاقة لها بالطائرة أو المرتزق .

وفي مايلي كامل مستندات القضية مع شرح لكل منها أسفل المستند وفي مجملها تحصل عليها الموقع الإيطالي من لجنة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بليبيا في نيويورك :

الحوالات البنكية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دولار في الشهر

وثيقة تحقيق أممي تؤكد مقتل طيار مرتزق برتغالي خلال طلعة بطائرة ميراج سنة 2016 أثناء حرب البنيان المرصوص كما تشير إلى أن المرتزقة يعملون على طائرتي ميراج إف وان بما يتطابق مع بيانات الجيش عن أن الطائرة التي أسقطها في الجفرة وأنكرها السراج كانت من ذات الطراز

إعتراف المرتزق الأمريكي فريدريك شرودر لفريق تحقيق مجلس الأمن بعمله في مصراتة على طائرة ميراج إف وان

رسم بياني يوضح كيفية عمل شبكة المرتزقة من خلال وسطاء وصولاً إلى الهادي مخلوف ومساعده عبدالسلام فكرون في قاعدة مصراتة الجوية