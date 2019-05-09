بايرن ميونخ على بعد خطوة من تعزيز رقمه القياسي

بايرن ميونخ على بعد خطوة من تعزيز رقمه القياسي

ألمانيا – بات بايرن ميونخ على بعد 90 دقيقة من تعزيز رقمه القياسي، وإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، يوم السبت، وانتزاع اللقب من بوروسيا دورتموند قبل الجولة الأخيرة.

وسيحرز بايرن، الذي كان متأخرا بـ9 نقاط عن دورتموند في نهاية العام الماضي، اللقب إذا فاز على لايبزيج في ظل التقدم بـ 4 نقاط على أقرب منافسيه.

وسيضمن بايرن أيضا التتويج إذا حقق نفس نتيجة دورتموند الذي يواجه فورتونا دوسلدورف دون القائد الموقوف ماركو رويس.

وقال جوشوا كيميتش مدافع بايرن الذي صنع 12 هدفا لزملائه هذا الموسم “نحن مقتنعون أننا سنصبح الأبطال”.

لكن كيميتش حذر من صعوبة مواجهة لايبزيج صاحب أقوى دفاع في الدوري، والذي يجيد أيضا تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة.

وأضاف: “سمح المنافس بدخول عدد قليل جدا من الأهداف في مرماه ويتحلى بسرعة فائقة. يجيد دائما اللعب في العمق في ظل وجود يوسف بولسن وتيمو فيرنر”.

وسجل بولسن وفيرنر معا 31 هدفا وهي نصف حصيلة الفريق الذي أحرز 62 هدفا.

وإذا تحقق الفوز على لايبزيج، الذي ضمن احتلال المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فهذا يعني أن فرانك ريبيري، الذي سيرحل في نهاية الموسم بعد 12 عاما مع بايرن، سيصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحرز اللقب 9 مرات.

وسيمثل هذا نجاحا على المستوى الشخصي للمدرب نيكو كوفاتش، الذي كاد أن يفقد منصبه في بداية الموسم بسبب النتائج المخيبة للآمال في عامه الأول في ميونخ.

وتسبب الخروج المبكر من دوري الأبطال في زيادة الضغط على كوفاتش الذي لا يزال بوسعه الجمع بين الثنائية المحلية إذ سيقام نهائي الكأس في 25 مايو/ أيار.

ومع وجود نية لتجديد دماء الفريق هذا الصيف بسبب رحيل ريبيري وزميله الهولندي آريين روبن، وربما أيضا بعض اللاعبين الآخرين مثل جيروم بواتنج، فإن اللقب سيمثل مسك الختام لهذه المجموعة من اللاعبين.

ويملك دورتموند فرصة ضعيفة لإحراز لقبه الأول منذ 2012 وسيكون في حاجة إلى الفوز على فورتونا إضافة إلى خسارة بايرن الذي يملك 74 نقطة مقابل 70 لمنافسه.

وفي قاع الجدول لن يكون أمام نورنبيرج (19 نقطة) وهانوفر فريق الذيل (18 نقطة) سوى الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج على الترتيب لتجنب الهبوط.

وسيكفي شتوتجارت صاحب المركز 16 برصيد 24 نقطة التعادل مع فولفسبورج للاحتفاظ بمركزه الذي يجعله يخوض مواجهة فاصلة على الظهور في دوري الأضواء.

المصدر: كووورة