بومبيو يدعو الغرب للانضمام إلى العقوبات الأمريكية على إيران

بومبيو يدعو الغرب للانضمام إلى العقوبات الأمريكية على إيران

انجلترا – دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بريطانيا والدول الغربية الأخرى للانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، محذرا من تبعات عدم فعل ذلك.

وقال بومبيو في حديث أدلى به لصحيفة “ديلي تلغراف” أمس الأربعاء أثناء زيارته بريطانيا: “نعتقد أن التطور المثالي يتمثل في انخراط كل دولة في نظام العقوبات القائم”.

وأضاف: “نرى أن حرمان إيران من الحق في رفاهية تستخدمها لتغذية الإرهاب ومواصلة اختبارات صواريخها الباليستية وتطوير برنامجها النووي هو أمر حسن.

واعتبر بومبيو أن ميزة أخرى لسياسة العقوبات ضد طهران تتلخص في أن هذه السياسة “ستمكّن الشعب الإيراني من الحصول على الديمقراطية التي يستحقها”.

وحسب الوزير الأمريكي، فإن مهمة واشنطن “ليست الإضرار بالشعب الإيراني”، لكنها تستهدف تغيير سلوك إيران “كي تتصرف كدولة عادية”.

ونوه بومبيو بأن العلاقة المميزة بين الولايات المتحدة وبريطانيا قد تتأثر سلبا في حال تملصت لندن من دعم سياسات واشنطن تجاه إيران.

وبعد فرض واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على طهران الشهر الحالي، ردت عليها الأخيرة بإعلان عزمها على الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل.

وحذرت بريطانيا إيران من إمكانية إعادة العقوبات التي رفعت عنها في الماضي مقابل التزامها بما نص عليه اتفاق طهران مع السداسية الدولية من قيود في المجال النووي.

المصدر: وكالات