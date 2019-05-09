انجلترا – أكد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، فرينكي دي يونج، عقب تعرض فريقه للإقصاء من دوري أبطال أوروبا، على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن الهزيمة كانت مؤلمة للغاية.

وعقب مباراة إياب نصف نهائي التشامبيونز، التي انتهت أمس الأربعاء بفوز توتنهام (3-2) على أياكس، الذي كان قد انتصر ذهابا بهدف دون رد، قال دي يونج “قدمنا بداية جيدة، لكن في الشوط الثاني قام الخصم بتغيير طريقة لعبه، وفعلوا ذلك بشكل جيد بينما نحن لم نفعل”.

وأضاف “أعتقد أننا كنا نستحق الوصول للنهائي، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار الموسم الذي قدمناه، لكنهم كانوا أوفر حظا”.

وأعرب اللاعب، الذي سيرحل إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري، عن شعوره بـ”الإحباط الشديد لعدم وصول الفريق للنهائي، بعدما اقترب كثيرا من تحقيق ذلك”.

المصدر : كووورة