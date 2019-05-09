وضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق وعُمان وفلسطين والكويت وباكستان، حيث سيستضيف العراق مباريات هذه المجموعة.

ويشارك في التصفيات 46 منتخباً، حيث سيتم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 21 فريقاً).

اضافه الى عشر مجموعات اخرى تم تقسيم الفرق عليها .

وتم تقسيم المنتخبات على 11 مجموعة، وبحيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي منطقة غرب آسيا تستضيف منتخبات البحرين والعراق وإيران وقطر والسعودية وطاجيكستان مباريات مجموعاتها، في حين تستضيف كمبوديا والصين تايبيه وإندونيسيا وميانمار وفيتنام مباريات مجموعاتها في الشرق.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 2 إلى 10 تشرين الثاني 2019.

وكانت السعودية قد توجت بلقب البطولة في النسخة الماضية عام 2018، وذلك بعدما تغلبت في المباراة النهائية علىكوريا الجنوبية 2-1.