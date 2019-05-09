السعودية – أفاد مصدر خليجي إنه من المتوقع أن تبقي السعودية على صادراتها من الخام دون 7 ملايين برميل يوميا، في يونيو، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في اتفاق خفض إمدادات النفط.

وقال المصدر المطلع على الخطط النفطية السعودية، اليوم الأربعاء، لقد “تم تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في يونيو، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني، والتي أنهتها الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة”.

وأضاف المصدر أنه “بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو أقل من التزام (أوبك+)، بينما ستبقى الصادرات أيضا أقل من 7 ملايين برميل يوميا”.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن إنتاج النفط السعودي في يونيو من المتوقع أن يظل دون هدف “أوبك +” لقطع الإمدادات النفطية.

وشدد المصدر على أنه بناء على ظروف السوق حتى الآن، يجب أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي من قبل “أوبك” وحلفائها كافيا لإعادة مخزون النفط العالمي إلى التوازن بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: رويترز