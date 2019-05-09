ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بقصر الاتحادية في القاهرة ، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، كشف بأن المشير حفتر أطلع السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، فيما أكد السيسي دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأضاف راضي أن المشير خليفة حفتر أشاد بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين، كما أشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.

هذا واستعرض القائد العام للجيش الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، والتي تهدف إلى تهريب السلاح والمقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى داخل ليبيا.