إيطاليا – أوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن ارتفاعا طرأ على أسعار الأغذية في الأسواق العالمية خلال أبريل/ نيسان الماضي، لأعلى مستوى منذ عام، بقيادة اللحوم والألبان.

وبلغ مؤشر المنظمة، الذي يرصد التغيرات الشهرية في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، 170 نقطة في أبريل، بارتفاع 1.5 بالمئة مقارنة مع مارس/ آذار، لكن أقل بنسبة 2.3 بالمئة عن مستوى ذات الفترة من 2018.

ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية، متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، وهي: الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر.

وشملت الزيادة، جميع السلع الغذائية باستثناء الحبوب التي انخفضت أسعارها للشهر الرابع على التوالي، بسبب الوفرة الكبيرة لصادرات الحبوب.

وانخفض مؤشر الفاو لسعر الحبوب بنسبة 2.8 بالمئة، خاصة سعر القمح والذرة التي اعتبرت توقعات إنتاجها إيجابية، بينما استقرت أسعار الأرز.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الألبان بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة مع آذار/ مارس، في رابع زيادة شهرية على التوالي، وسط قوة الطلب العالمي على الواردات، والمخاوف بشأن الإمدادات بسبب الأحوال الجوية الجافة في أوقيانوسيا.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 3 بالمئة، حيث شهدت الأسعار العالمية للحوم الخنزير زيادة، نتيجة ارتفاع الطلب في آسيا خاصة في الصين.

كما ارتفع مؤشر الفاو للزيوت النباتية بنسبة 0.9 بالمئة، إذ صعدت أسعار زيت النخيل إلى حد ما، بسبب ارتفاع الطلب العالمي وانخفاض المخزون في الدول المصدرة الرئيسية.

وارتفع مؤشر أسعار السكر في المنظمة بنسبة 0.8 بالمئة؛ وكانت الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط الخام، حيث تشجع أسعار الطاقة المرتفعة استخدام قصب السكر في البرازيل لإنتاج الإيثانول للبيع محليا.

الأناضول