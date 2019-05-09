الولايات المتحدة – أعلن البنتاغون اليوم الخميس عن نشره سرب قاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط ردا على ما وصفه “مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني”.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم صورا تظهر قاذفات B-52 H”ستراتوفورتريس” التابعة للسرب الـ22 لسلاح الجو الأمريكي، عقب وصولها إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر البنتاغون صورا تظهر تزويد أربع قاذفات من هذا الطراز بالوقود، وهي في طريقها إلى الشرق الأوسط.

وأفادت قناة” فوكس نيوز” بأن القاذفات قادرة على تنفيذ القصف بقنابل نووية وغادرت قاعدة “باركسديل” في لويزيانا إلى قاعدة العديد للقوات الأمريكية في قطر.

وحسب بيان البنتاغون، تستطيع تلك القاذفات تنفيذ الهجمات الاستراتيجية والدعم الجوي وعمليات المنع الجوي والعمليات الهجومية ضد الأهداف الجوية والبرية وذلك “لدعم استقرار المنطقة” حسب البيان.

وجاء ذلك بعد أيام من إرسال واشنطن مجموعة سفن ضاربة بزعامة حامل الطائرات “ابراهام لينكولن” برفقة قوة من القاذفات إلى المنطقة، ردا على “زيادة المخاطر التي تشكلها إيران وحلفاؤها في المنطقة على العسكريين الأمريكيين”، حسب زعم الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات