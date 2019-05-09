ليبيا – أعادت ” قوة الردع والتدخل المشتركة – أبوسليم ” التابعة لداخلية الوفاق بقيادة عبدالغني الككلي الترويج لصفحة مزورة تنتحل إسم صحيفة المرصد رغم كل التنبيهات الصادرة عن الصحيفة بالخصوص.

وقد قامت القوة مساء اليوم عبر صفحتهاالرسمية على فيسبوك بنقل منشور مفبرك لا أساس له من الصحة نقلاً عن صفحة المرصد المزورة وكان هذا المنشور يتحدث عن كلام مُلفق للزميل الصحافي محمود المصراتي يتضمن عبارات عنصرية وفتنة قبلية نفينا صحتها ، أما تحريض القوة في منشورها على الزميل المصراتي بناءً على هذا التزوير بعد مطالبة وزير الداخلية فتحي باشاغا بالقبض عليه فهو كفيل له .

ويأتي هذا العمل بالرغم من أن الصحيفة كانت قد نبّهت منذ ظهر اليوم الخميس بأن المنشور المشار له مفبرك ولا أساس له الأمر الذي يضع علامة إستفهام حول الإصرار على ترويجه والترويج للصفحة المزورة يضاف إلى ذلك أن عشرات المعلقين كما هو مُبين بالصور أدناه ( إنظر للأسفل ) قد نبهوا القوة إلى أن المنشور مزور إلى أنها أصرت على عدم التراجع عنه بالحذف .

كما يضع هذا التصرف رغم التنبيهات المتكررة علامة إستفهام أخرى عن هوية وحقيقة الأشخاص الذين يديرون الصفحات المزورة ومن بينها صفحة المرصد الوهمية بسبب إصرار جهات حكومية في طرابلس على إعادة ترويج هذا الكذب بما بات يُقوي وبشكل فاضح الدلالات المتزايدة حول وقوف هذه الجهات خلف هؤلاء الأشخاص .

تنفي صحيفة المرصد مجدداً صحة المنشور الذي نشرته القوة التابعة للداخلية والمسيطرة على كامل منطقة أبوسليم وتحملها ورئيسها المباشر ، وزير الداخلية ، عضو مجلس النواب المنقطع فتحي على باشاغا المسؤولية التامة عن هذا التلفيق والتدليس والتحريض على الصحيفة بهدف الإضرار بسمعتها وتضليل القراء لإبعادهم عن منصاتها الحقيقية وجذبهم نحو صفحة مزورة لتحقيق هدف ما وذلك إنطلاقاً من مسؤولية الرئيس على مرؤوسيه .