ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً، حيث سيتم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.

وأوقعت القرعة، منتخب الناشئين في المجموعة الغربية السادسة إلى جانب البلد المضيف قيرغستان ولبنان والإمارات.

وتنطلق التصفيات يوم 14 أيلول المقبل للمنتخبات التي تضم خمسة منتخبات، على أن تنطلق منافسات بقية المجموعات يوم 18 أيلول، وتختتم التصفيات يوم 22 من ذات الشهر.

وفي منطقة غرب آسيا تستضيف منتخبات إيران والأردن وقرغيزستان وقطر والسعودية وأوزبكستان مباريات مجموعاتها، في حين تستضيف إندونيسيا ولاوس وميانمار وسنغافورة وفيتنام مباريات مجموعاتها في الشرق.

وكانت اليابان توجت بلقب البطولة في النسخة الماضية عام 2018، وذلك بعدما تغلبت في المباراة النهائية على طاجيكستان 1-0.