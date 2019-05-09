ليبيا – اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير خارجيتها جيريمي هنت برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي يؤدي زيارة للندن منذ صباح اليوم الخميس .

وقالت الخارجية البريطانية في بيان رسمي ترجمته صحيفة المرصد : ” تناولت المحادثات التزام المملكة المتحدة بحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار، والحاجة لأن يقدم جميع الأطراف تنازلات سعياً للسلام ” .

وبعد الاجتماع، قال وزير الخارجية، جيريمي هنت : ” الحكومة البريطانية تشاطر رئيس المجلس الرئاسي السراج قلقه العميق بشأن الوضع في أنحاء ليبيا، حيث الوضع الأمني والإنساني مستمر في التدهور ” .

وأضاف ” هينت ” قائلاً : ” لقد تسبب العنف مؤخراً في تشريد آلاف الناس وحال دون دخول المساعدات للمصابين، بمن فيهم المدنيين ومن الضروري أن يحترم جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي ” .

وخلال هذه المحادثات أكد ” هنت ” بأنهم دعوا السراج لحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة ماسّة إليها، والعودة للانخراط في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وختمت الخارجية بيانها بأن لندن أكدت للسراج بوضوح بأن ليس هناك حل عسكري في ليبيا – بل الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء ووضع نهاية لحالة عدم اليقين هذه وفقاً لنص البيان .

المصدر : موقع الخارجية البريطانية

الترجمة : المرصد – خاص