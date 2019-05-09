ليبيا – أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة على متابعتها بقلق بالغ التدخل اللامسوؤل لسياسة الحكومة التركية الحالية برئاسة اردوغان في الشؤون الداخلية الليبية.

خارجية المؤقتة أشارت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أن سياسة الحكومة التركية تمثل انحياز ضد إرادة الشعب الليبي مع جماعات تستخدم الدين غطاء لها ولجماعات ارهابية تمارس القتل والموت والخطف والاغتصاب والاغتيال والذي لا يتماشى مع المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية ومع حقوق الانسان.

وجاء في نص الييان:”الشعب التركي ان ما تقوم به حكومتكم الحالية يضر ويسيء لسمعة بلادكم وبالمصالح المشتركة والعلاقات التاريخية و الشراكة الطويلة في مجال الاعمار و التنمية و الشركات و الخدمات و المنتجات التركية وهذا قد يجعلنا نأخذ إجراءات تصعيدية ضد كل ما يتعلق بالمصالح التركية إجمالاً في حال استمرار الإجراءات التخريبية التي تقوم بها الحكومة”.

ونوّهت الوزارة إلى أنها تعول على تحرك الشعب التركي و الإعلامي و الحزبي ضد هذه السياسات العبثية لإيقافها وإعادة الأمور إلى نصابها لمصلحة الشعبين بعيداً عن السياسات التي تمارسها الحكومة التركية الحالية بدعمها للإرهاب والإرهابيين.