الولايات المتحدة – أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، إن السندات الخضراء حول العالم، نمت بنسبة 40 بالمئة في الربع الأول 2019، على أساس سنوي.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، إن إصدارات السندات الخضراء حول العالم، بلغت 47.2 مليار دولار في الربع الأول 2019.

والسندات الخضراء، هي أحد أشكال الأوراق المالية التي تصدرها الشركات أو الدول، لأغراض تعزيز الاستثمارات في المشاريع المتوافقة مع البيئة.

كانت وكالة موديز توقعت في وقت سابق، الوصول إلى إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية 200 مليار دولار، خلال العام الجاري.

يأتي نمو السندات الخضراء في الربع الأول 2019، على الرغم من تراجع سوق السندات الدولية بشكل عام، بنسبة 3.2 بالمئة في الربع الأول 2019 على أساس سنوي.

الأناضول