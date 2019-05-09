انجلترا – اتخذ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرارًا بالرحيل عن أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري، رغم محاولات مسؤولي “الشياطين الحمر” الإبقاء عليه.

وبحسب إذاعة “كادير سير” الإسبانية، فإن الإسباني أندير هيريرا حسم أمره بالتوقيع لباريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن هيريرا يرغب في اللعب مع اثنين من أفضل لاعبي العالم، مثل نيمار ومبابي، بالإضافة إلى مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتقاضى هيريرا مبلغ 8 ملايين يورو سنويًا، بواقع 200 ألف يورو أسبوعيًا.

وانضم هيريرا إلى مانشستر يونايتد عام 2014 قادمًا من أتلتيك بلباو مقابل 36 مليون يورو.

المصدر : كووورة