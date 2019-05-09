نيكي يهوي لأدنى مستوى في 6 أسابيع قبيل محادثات أمريكية صينية

نيكي يهوي لأدنى مستوى في 6 أسابيع قبيل محادثات أمريكية صينية

اليابان – تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة يوم الخميس ليغلق عند أدنى مستوياته منذ أواخر مارس آذار وسط حالة من توخي الحذر بين المستثمرين قبيل الجولة التالية من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط نيكي 0.93 بالمئة ليغلق عند 21402.13 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 29 مارس آذار.

وفقد المؤشر 4.3 بالمئة منذ بلغ أعلى مستوى منذ بداية العام في 24 أبريل نيسان.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية اعتبارا من يوم الجمعة، بينما قالت بكين إنها سترد إذا جرت زيادة الرسوم الجمركية.

ويعقد ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني محادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة مع مسؤولين أمريكيين شكوا من أن بكين نكصت عن تعهدات سابقة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 1.38 بالمئة إلى 1550.71 نقطة. وأغلقت جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على المؤشر منخفضة ما عدا اثنين.

وتعرضت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية لعمليات بيع على وجه الخصوص، حيث جاء أداء شركات الشحن والشركات المصنعة للآلات ذات الانكشاف الكبير على الصين دون أداء السوق.

وأغلقت أسهم شركتي الشحن كاواساكي كيسين وميتسوي أو.اس.كيه لاينز منخفضة 5.9 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب، بينما خسر سهم كوماتسو لصناعة معدات البناء 4.2 بالمئة. ونزلت أسهم فانوك كورب لصناعة الروبوت 3.3 بالمئة وهبطت أسهم ياسكاوا إلكتريك 2.6 بالمئة.

وتلقى قطاع الاتصالات الدعم من سهم سوفت بنك الذي قفز 6.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستنفق أربعة مليارات دولار لزيادة حصتها في ياهو اليابان التي ارتفعت أسهمها 9.4 بالمئة.

وقالت شركة الاتصالات إنها ستشتري أسهما جديدة بقيمة 456.5 مليار ين (4.2 مليار دولار) ستصدرها ياهو اليابان، مما يرفع حصة سوفت بنك إلى 45 بالمئة من 12 بالمئة.

رويترز