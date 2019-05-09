انجلترا – أظهرت دراسات علمية، سلطت الضوء على الفوائد الصحية للصيام، أن تأثير الصيام على الصائمين، هو تأثير إيجابي، يبدأ من أبسط الأمور كإنقاص الوزن، حتى يصل إلى أعقدها مثل تحسين وظائف الدماغ.

وفيما يلي، عرض لستة أمراض يفيد الصيام في علاجها، وفق ما نشر موقع “هيلث لاين”.

1- سكر الدم

يحسن الصيام نسبة السكر في الدم. وهو يحد من السعرات الحرارية التي تحد من مقاومة الأنسولين بدورها. ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين ليسمح له بنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا بكفاءة عالية.

2- الإلتهابات

يساعد الصيام في تقليل مستوى الإلتهاب، ويفيد أيضاً في علاج التصلب المتعدد، وهو مرض التهابي مزمن.

3- الإضطرابات العصبية

للصيام تاثير قوي على صحة الدماغ بشكل عام. فهو يمنع الإضطرابات العصبية التنكسية، ويزيد من توليد الخلايا العصبية ليعزز الوظيفة الإدراكية، ويحمي من الإصابة بالألزهايمر والشلل الرعاشي.

4- ضغط الدم

يقلل الصيام من مستويات الكوليسترول الضار. يضبط إرتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية في الدم، ويخفض من إحتمال الإصابة بمرض الشريان التلجي.

5- تخفيف الوزن

يساعد الصيام على تخفيف الوزن عن طريق الحد من السعرات الحرارية، يعزز عملية الأيض التي تعزز بدورها فقدان الوزن، ويقلل بشكل كبير من دهون الجسم.

6- السرطان

يساعد الصيام على منع تشكيل الورم السرطاني ويؤخر نمو الورم السرطاني.

المصدر : مجلة وسع صدرك