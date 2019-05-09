الولايات المتحدة – ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن البورصات العالمية تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الجاري، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض قيود جديدة على البضائع الصينية.

وقالت الوكالة، إن البورصات العالمية خسرت هذا الأسبوع نحو 1.36 تريليون دولار، بعدما هاجم ترامب في تغريدة مؤلفة من 102 كلمة الصين بشأن التجارة، حيث انتقدها بسبب عجز الميزان التجاري الأمريكي الكبير معها.

وأضافت “بلومبرغ” أن كل كلمة في تغريدة ترامب كبدت البورصات العالمية خسائر تقدر بـ 13 مليار دولار، في إشارة إلى الضرر الذي تحدثه تغريدات الرئيس الأمريكي.

وسيطر اللون الأحمر على شاشات البورصات وأسواق المال العالمية خلال الأسبوع الجاري بعد التغريدة، والتي فسرها المراقبون بأنها إشارة إلى زيادة حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدته على “تويتر”، أن “بلاده لن تخسر مليارات الدولارات مجددا بسبب الصين”، مضيفا أن “الولايات المتحدة فقدت على مدار سنوات عديدة نحو 600 مليار إلى 800 مليار دولار سنويا بسبب التجارة”.