ليبيا – نقل موقع ” أفريكا إنتلجنس ” المقرب من عدة دوائر مخابراتية غربية عن مصادر من قصر الإليزيه بباريس، اليوم الخميس، أن ما أسماها بـ ” جولة الفرصة الأخيرة” لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج لكلّ من روما و برلين و باريس خلال يومي 7 و 8 مايو الجاري منيت بخيبة وفشل كبير.

وقال الموقع في تقرير تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن السراج عوضًا على أن يحصل على مواقف لإدانة تحرك الجيش في طرابلس فإنّ المستشارة ميركل والرئيس ماكرون طلبا منه رسميًا بالعودة إلى الاتفاق المعلن في أبو ظبي نهاية شهر فبراير الماضي والعمل بما ينصّ عليه من تنظيم انتخابات جديدة ويكرّس المشير خليفة حفتر كفاعل رئيسي في كلّ مفاوضات التسوية.

وأجرى السراج جولة إلى عدد من العواصم الأوروبية بهدف جمع التأييد الدولي لمجلسه وحكومة الوفاق، إلا أن النتائج خالفت توقعاته ، للإطلاع من المصدر الأصلي إضغط هنا.

واعتبر الموقع أن هذا الموقف الألماني-الفرنسي يمثّل دعمًا جديدا للقيادة العامة للقوات المسلحة، مع الإشارة إلى أنّه في يوم 3 مايو كان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، نادى بالاشتراك مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان بالعودة لاتفاق أبوظبي والعمل به وتنفيذه.

وبخصوص إيطاليا، الحليف المقرب من فائز السراج، فقد أفاد المصدر أنّ روما قد تطالب كذلك بمحادثات مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر ، جدير بالذكر بأن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قد أعرب عن نيته لقاء حفتر عقب إجتماعه بالسراج هذا الأسبوع .

المصدر : أفريكا إنتلجنس

الترجمة : المرصد – خاص