الولايات المتحدة – كشفت بيانات رسمية، امس، ارتفاع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 1.4 بالمائة على أساس شهري، في مارس/ آذار 2019.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 50 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، مقابل 49.3 مليار دولار في الشهر السابق له.

وأوضح البيان أن الصادرات الأمريكية ارتفعت إلى 212 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة 2.1 مليار دولار عن صادرات الشهر السابق له.

وخلال مارس من العام الجاري، بلغت الواردات الأمريكية 262 مليار دولار، بزيادة 2.8 مليار دولار عن واردات فبراير الماضي.

وعلى أساس سنوي، انخفض العجز التجاري الأمريكي من السلع والخدمات بمقدار 5.8 مليارات دولار، أو 3.7 بالمائة في مارس/ آذار 2019 مقارنة بنفس الشهر من 2018.

وأظهر البيان انخفاض التجاري الأمريكي مع الصين، بمقدار 1.9 مليار دولار إلى 28.3 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي.

وارتفعت الصادرات الأمريكية إلى الصين 1.4 مليار دولار إلى 10.5 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 500 مليون دولار إلى 38.8 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية في 2018، على واردات صينية بمئات المليارات من الدولارات، وردت بكين بالمثل.

وينخرط البلدان في مفاوضات منذ 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لحل الخلافات التجارية العالقة بينهما.

الأناضول