أوكرانيا – لم يمر يوم النصر، في كييف بدون مشاكل وفضائح. خلال الاحتفال بالعيد في وسط العاصمة الأوكرانية، حيث اعتقلت الشرطة سيدة مسنة، لأنها رفضت خلع سيدارة (قبعة) سوفيتية عليها النجمة الحمراء.

هذه النجمة الحمراء بالذات مع المنجل والمطرقة، أثارت غضب رجال الشرطة ومجموعة من القوميين المتعصبين. وقام 6 من عناصر الشرطة، بتطويق السيدة التي ترتدي ثياب الجيش الأحمر. وطالب حماة القانون، العجوز، بنزع “الرموز الممنوعة” ولكنها رفضت فتم سوقها إلى قسم الشرطة. وقام بعض المواطنين المتواجدين، بتطويق سيارة الشرطة وصرخوا، “أطلقوا سراحها”، ولكن الشرطة تجاهلت ذلك، وهو ما دفع المواطنين لضرب جدران السيارة بقبضاتهم، ولكن ذلك لم ينقذ المرأة “المذنبة”.

ويقول شهود العيان، إن القوميين المتعصبين بالذات، استدعوا رجال الشرطة، واشتكوا لهم من مخالفة السيدة العجوز.

ويمنع القانون في أوكرانيا، أية رموز سوفيتية، بما في ذلك النجمة الحمراء وشرائط القديس غيورغي وعلامات تميز عناصر الجيش الأحمر بما في ذلك ملابسهم.

المصدر: kp.ru