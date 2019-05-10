الجيش الأمريكي: القضاء على 13 من مقاتلي “داعش” في الصومال

الجيش الأمريكي: القضاء على 13 من مقاتلي “داعش” في الصومال

الصومال – أعلن الجيش الأمريكي أن ضربة جوية نفذها، الأربعاء الماضي، أسفرت عن مقتل 13 من مقاتلي تنظيم “داعش” في منطقة بلاد بنط بالصومال.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، أمس الخميس، أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكرا لتنظيم داعش في جبال جوليس.

وأضافت: “في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية في 8 مايو قتلت 13 إرهابيا”.

وكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، مؤكدا أنه قتل أكثر من 800 متشدد في غضون عامين.

وجمع تنظيم داعش مجندين في بلاد بنط، على الرغم من تأكيدات خبراء أن حجم قوته غير واضح ولا يزال ضئيلا مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال في ذلك الوقت.

وأكدت أفريكوم في أبريل الماضي القضاء على عبد الحكيم دوكوب نائب زعيم داعش في الصومال.

المصدر: رويترز