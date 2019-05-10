الولايات المتحدة – تماسكت أسعار الذهب‭ ‬يوم الجمعة، متلقية الدعم من تزايد التوترات التجارية بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، مما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1284 دولارا للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 0.4 بالمئة في الأسبوع.

كما تماسكت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا عند 1285 دولارا للأوقية.

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ يوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.

واختتم مفاوضون تجاريون كبار أمريكيون وصينيون أول يوم من المحادثات التي تمتد يومين‭ ‬يوم الخميس لإنقاذ اتفاق تجاري على شفا الانهيار مع مضي واشنطن قدما في خطط زيادة الرسوم على سلع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وانخفض الذهب لأدنى مستوياته منذ نهاية ديسمبر كانون الأول في أواخر الأسبوع الماضي، لكنه ارتفع 1.4 بالمئة تقريبا منذ ذلك الحين.

لكن ارتفاع الذهب شهد ضعفا نوعا ما على الرغم من العزوف عن المخاطرة بصفة عامة في السوق، بينما صعدت أصول أخرى تعتبر ملاذا آمنا مثل الين والفرنك السويسري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1307 دولارات للأوقية، بعد أن انخفض ما يزيد عن أربعة بالمئة في الجلسة السابقة لأدنى مستوياته منذ الرابع من يناير كانون الثاني إلى 1263.85 دولار. وما زال المعدن يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.78 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 858 دولارا.

وتتجه الفضة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على الترتيب، بينما يبدو البلاتين متجها صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

رويترز