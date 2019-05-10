السعودية – ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، الأحد والإثنين المقبلين، فعاليات حفل إعلان الفائز بجائزة المجلس لعام 2019، بمدينة جدة السعودية.

وذكر المجلس في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الخميس، أن الحفل سينظم تحت عنوان “الابتكار الاستثماري في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”.

وأوضح أنه “يتم العمل حاليا على المراحل الأخيرة من التقييم والتدقيق، وسيتم الإعلان عن الفائز في جائزة المجلس العام خلال الحفل الرسمي للجائزة ضمن الاجتماعات السنوية، خلال 12 و13 مايو الجاري في جدة”.

وأورد البيان، أن “الجائزة تركز على مكافأة المؤسسة المالية الإسلامية، التي تعمل على الابتكار في المعاملات المالية، وتمويل المشاريع الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي”.

وسيتم خلال الحفل، إطلاق الخطة الاستراتيجية للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022، بحسب المجلس العام.

وزاد المجلس: “الأمانة العامة استلمت الطلبات والوثائق المطلوبة من الأعضاء، من 34 بلدا، وتم تقديم الطلبات إلى لجنة فرز خاصة مستقلة، تتكون من خبراء مختصين لحصر قائمة بأعلى عشر مؤسسات، وذلك حسب المعايير المطلوبة للجائزة”.

وأكد المجلس العام، أن “هدف جائزته هي حث وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية، لتبني القيمة المضافة للمالية الإسلامية، من أجل تحقيق قواعد ومبادئ المعاملات الإسلامية، عن طريق مواضيع ومعايير تعكس القيم الجوهرية للتمويل الإسلامي”.

وتأتي جائزة المجلس لعام 2019، بعد نجاح إطلاق الجائزة الأولى في 2017، بعنوان “المسؤولية الاجتماعية والبيئية”.

ويُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، منظمة دولية، تأسست عام 2001، ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين.

ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته حوالي 120 مؤسسة مالية، موزعة على 32 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة.

الأناضول