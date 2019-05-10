انجلترا – توصّلت دراسة جديدة الى أن سماعات الرأس التي يتم تسويقها للأطفال تتجاوز حدود الصوت المعلن عنها.

وحذّر أحد الخبراء من أن تعريض الأطفال لهذه المستويات من الأصوات يمكن أن يؤثر على سمعهم، مشيراً الى أنه ببلوغهم سن الـ 50 عاماً سيصبح سمعهم مماثلاً لشخص في سن الـ70.

وقد قام الباحثون باختبارات على 6 سماعات، ولاحظوا أنه عند استخدامها مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فإن معظمها يرفع مستوى الصوت أعلى من المستويات المطالب بها.

واللافت أنها تجاوزت الحد المعلن عنه بمقدار لا يقل عن 3 ديسيبل عند توصيلها بجهاز كمبيوتر محمول أو الهاتف المحمول.

ويوضح خبير السمع الدكتور مايكل ستون، من جامعة مانشستر، أن مستوى السمع الآمن للأطفال يبلغ نحو 80 ديسيبل.

المصدر : صحيفة ديلي ميل