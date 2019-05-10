سوريا – انتهت الفعالية الدولية “الفوج الخالد”، في أكبر مدن سوريا – في العاصمة دمشق، ومدينة حلب شمالي البلاد.

وشارك أكثر من 150 شخصا في فعالية “الفوج الخالد” على أراضي جامعة “تشرين” في مدينة اللاذقية.

وفي العاصمة، شارك في “الفوج الخالد”، مواطنون روس مقيمون في سوريا، مع أطفالهم. وحمل المشاركون، صور آبائهم وأجدادهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

وقالت السيدة أولغا بوتابوفا، المقيمة في دمشق: “نحن نشارك للمرة الثالثة في “الفوج الخالد”، وفي كل مرة يصبح عددنا أكبر فأكبر. بالنسبة لنا، نحن المقيمون في سوريا، فإن يوم النصر، عيد مميز وخاص”.

ومباشرة بعد المسيرة، بدأت في مسرح الأوبرا بدمشق، حفلة فنية، نظمها مغتربون روس قاطنون في سوريا.

وجرت في عاصمة سوريا الصناعية، حلب، أيضا مسيرة “الفوج الخالد”، وشارك فيها روس وكذلك سوريون فقدوا أقاربهم في الحرب.

وقال ممثل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا رسلان فورونين: “نحتفل اليوم بهذه الذكرى المقدسة، ومن خلالها ندرك مرة أخرى ضخامة النصر على النازية”.

المصدر: نوفوستي