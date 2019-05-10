ليبيا – أكد آمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة التابع للقيادة العامة للجيش اللواء ناجي المغربي أن الأوضاع في المنشآت النفطية بالمنطقة الغربية وأنابيب الغاز والنفط مؤمنة بالكامل.

اللواء المغربي قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” أمس الخميس :”نتابع في كل لحظة حركة الموانئ النفطية واتصالاتنا مستمرة مع جميع وحداتنا المتواجدة في الحقول،ويؤكدون لنا تأمين الأوضاع في المنشآت النفطية غرب ليبيا وأنابيب الغاز والنفط بالكامل”.

وأشار المغربي إلى أن حرس المنشآت النفطية ليس لديه صلة أو تواصل أو تعاون مع مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة ولا مع المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ،مضيفاً :”نحن لا نراهم، الوحدات العسكرية مكلفة من قبل القيادة العامة للجيش بتأمين الموانئ والمنشآت النفطية فقط”.

وأردف :”أن الشركات والحقول والموانئ لا يتعاملون إلا مع المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في طرابلس، نحن بطبيعة العمل لا نتواصل مع المؤسسة مباشرة نحن تواصلنا مع الشركات العاملة بالحقول والموانئ من أجل حمايتها”.

ونوّه المغربي إلى أن عمليات الإنتاج في الحقول من الغاز والبترول تسير بشكل ممتاز،حيث وصل الإنتاج إلى مليون و300 ألف برميل يوميا” لافتا إلى استعدادهم الدائم لصد أي هجوم عبر ما يملكونه من فرق استطلاع عسكرية ومعلومات واستخبارات.

آمر حرس المنشآت النفطية أكد على أن جميع الشركات العاملة في الحقول الآن سواء أجانب أو عرب أو ليبيين تعمل بشكل مستمر إلى هذه اللحظة ويجري ضخّ البترول وملء الخزانات والتصدير بشكل ممتاز،موضحاً أن الأجانب الموجودين في الحقول تحت حماية حرس المنشآت النفطية حيث أن الشركات تعمل بشكل طبيعي بكل احترام وتقدير ولا توجد أي مضايقات لهم.

ولفت المغربي إلى وجود بعض الحاجات اللوجستية،مشدداً على أن النفط بحاجة للأمن وهناك حاجة لأجهزة اتصالات وكاميرات وآليات ومعدات إذ من غير أمن لا يوجد نفط.

آمر حرس المنشآت النفطية طالب أن يكون لحرس المنشآت ميزانية خاصة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط،مضيفاً:” ولكن المؤسسة الوطنية للنفط لم تعطينا ميزانية ونحن نعمل بما تقدمه لنا القيادة العامة للقوات المسلحة”.