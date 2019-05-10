ليبيا – أصدرت بعثة ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي بياناً بإسم المجلس عقب جلسة مغلقة خُصصت اليوم الجمعة حول ليبيا عبّر فيها عن شعوره بقلق عميق إزاء عدم الاستقرار في طرابلس .

وفشل مجلس الأمن مجدداً في إصدار أي قرار يدين عمليات الجيش في طرابلس ويعبر عن موقف داعم لحكومة الوفاق كما كانت تأمل هي والمجلس الرئاسي الذي زار رئيسه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأعضاء بالمجلس .

كما عبر المجلس في هذا البيان الذي إطلعت عليه وترجمته المرصد عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني الذي يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويهدد احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف : ” لن يتحقق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا إلا من خلال حل سياسي ويدعم مجلس الأمن جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامية وبعثته في ليبيا للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيز ”

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى العودة بسرعة للوساطة السياسية باشراف الأمم المتحدة ، والالتزام بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد للمساعدة في نجاح هذه الوساطة.

الترجمة : المرصد – خاص

للإطلاع من موقع بعثة ألمانيا في نيويورك إضغط هنا