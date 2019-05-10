واشنطن – حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية على الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي، مشيرا إلى عدم استبعاده مواجهة عسكرية بالنظر إلى التوتر بين البلدين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن “لدينا معلومات لا تريدون أن تعرفوها.. تنطوي على تهديدات خطيرة، ويتعين علينا توفير قدر هائل من الأمن لهذا البلد وأماكن عديدة أخرى”.

وعندما سئل ترامب، إن كان خطر اندلاع مواجهة عسكرية قائما في ظل وجود الجيش الأمريكي في المنطقة، فقال: “أتصور أن بإمكانكم قول ذلك دائما، أليس ذلك صوابا؟ لا أريد أن أقول لا، لكني آمل ألا يحدث. لدينا واحدة من أقوى السفن في العالم المحملة بالأسلحة ولا نريد أن نفعل أي شيء”.

وأضاف، “ما ينبغي لهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس. بوسعنا التوصل إلى اتفاق عادل.. كل ما نريده منهم ألا يمتلكوا أسلحة نووية.. وهذا ليس بالطلب الكبير.. وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل”.

وتابع، “يجب أن يتصلوا.. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم”.

وعبر الرئيس الأمريكي، في أكثر من مناسبة، عن استعداده للقاء الزعماء الإيرانيين، ولكن دون جدوى، وجدد ذلك النداء في حديثه مع الصحفيين.

المصدر: رويترز