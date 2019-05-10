دجوكوفيتش إلى نصف النهائي بانسحاب منافسه في دورة مدريد

دجوكوفيتش إلى نصف النهائي بانسحاب منافسه في دورة مدريد

إسبانيا – تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا الجمعة إلى الدور نصف النهائي من دورة مدريد للتنس، رابع دورات الماسترز للألف نقطة بانسحاب منافسه الكرواتي مارين سيليتش.

وأعلن الكرواتي المصنف 11 عالميا انسحابه عبر “تويتر” قبل ساعات من انطلاق المباراة وذلك بسبب إصابته بتسمم غذائي.

وكتب سيليتش: “أعزائي المشجعين، منظمو دورة مدريد ودجوكرنولي (حساب ديوكوفيتش عبر تويتر)، إني آسف لإعلان انسحابي من مباراة اليوم، لقد أمضيت ليلة رهيبة بسبب تسمم غذائي”.

وأضاف :”أصبت بإحباط شديد لانتهاء مشواري في مدريد بهذه الطريقة، أشكركم على دعمكم لي”.

وسيلتقي الصربي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة السويسري روجيه فيدرر الرابع والنمساوي دومينيك تييم الخامس ووصيف البطل.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها دجوكوفيتش نصف نهائي إحدى الدورات منذ تتويجه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، أواخر يناير الماضي.

المصدر: atptour.com