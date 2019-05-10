وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني ان “المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، قد وافق على اقامة بطولة الاندية العربية في محافظة السليمانية خلال الاجتماع الذي عقد في السليمانية قبل اكثر من شهر”.

واوضح انه “تم تحديد اقامة البطولة مطلع شهر ايلول المقبل، حيث ابدت كافة الدولة العربية، موافقتها للمشاركة في البطولة التي ستقام في السليمانية بمباركة عربية”.